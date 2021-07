Bundesinnenminister Seehofer hat die Rockervereinigung "Bandidos MC Federation West Central" verboten.

Das Verbot gelte mit sofortiger Wirkung auch für alle Teilorganisationen der Rockergruppe, teilte das Ministerium mit. Es erfolge in Abstimmung mit Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Rockergruppe strebe einen Machtzuwachs innerhalb der Szene an und setzte dies regelmäßig auch mit Gewalt gegenüber anderen Gruppierungen durch, hieß es.



Anfang des Monats hatten fast 1.800 Polizeibeamte Vereinshäuser und Wohnungen der Gruppe durchsucht. Dabei wurden unter anderem Waffen, Munition, Drogen, Motorräder und größere Mengen Bargeld sichergestellt.



Die 1966 in den USA gegründeten Bandidos sind seit 1999 in Deutschland vertreten.

