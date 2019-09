Der amerikanische Rockmusiker Ric Ocasek ist tot.

Wie die Polizei mitteilte, entdeckten Beamte den 75-Jährigen tot in seinem Apartement in Manhattan. Ein Gerichtsmediziner soll die Todesursache klären.



Ocasek war Sänger der Band The Cars, die in den 70er und 80er Jahren mehrere Hits wie "Just what I needed" oder "Drive" hatte.