Der Schlagzeuger Neil Peart ist tot.

Das frühere Mitglied der kanadischen Band "Rush" starb bereits am Dienstag im Alter von 67 Jahren, wie die "New York Times" meldet. Peart galt als einer der herausragenden Schlagzeuger der Rockmusik. Die 1968 gegründete Band "Rush" wurde 2013 in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen.