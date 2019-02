"Rockpalast"-Erfinder Zum Tod von Peter Rüchel

Für die "Rockpalast"-Nächte saßen Generationen von Musikfans nachts vor dem Fernseher, um ihre Idole live spielen zu sehen: den irischen Gitarristen Rory Gallagher, The Police, The Who, Prince oder die Red Hot Chili Peppers. Peter Rüchel, Erfinder des Kult-Formates, ist vor wenigen Tagen gestorben.

Peter Rüchel im Gespräch mit Tim Schauen

