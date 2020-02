Die deutschen Doppelsitzer verzichten wegen Sicherheitsbedenken auf ihre Teilnahme am Rodel-Weltcup im sauerländischen Winterberg.

Das gaben die Duos Toni Eggert/Sascha Benecken, Tobias Wendl/Tobias Arlt und Robin Geueke/David Gamm bekannt. In Erklärungen der Rodler hieß es, der momentane Eis-Ausbau lasse eine Fahrt im Doppelsitzer nur mit einem "weit über das Normalmaß erhöhten Risiko zu". Dies hätten sie selbst ausprobiert. Sie sprachen von einem "extrem hohen und somit unkalkulierbarem Risiko. Stürze seien quasi programmiert. Dies hätten auch die Verletzungen in den vergangenen Tagen gezeigt. Eggert und Benecken selbst waren gestürzt, der Russe Stepan Fedorow erlitt einen Beinbruch.



Auch die Österreicher kündigten einen Boykott des Weltcups am Wochenende an. Die deutschen Einsitzer wollen sich noch beraten. Die Veranstalter haben aufgrund der Bedingungen entschieden, die Starts nach unten zu verlegen. Die Herren starten nun vom Damenstart, die Damen vom ursprünglichen Doppelsitzer-Start. Die Doppelsitzer starten mit eingeschränkter Präparierung. "Eine komplette Absage des Weltcups stand aber nie zur Debatte", sagte der Sprecher des Weltverbandes FIL, Harder.



Trotz der Entscheidung werden die Duos Eggert/Benecken und Wendl/Arlt den Sieg im Gesamtweltcup wegen ihres enormen Vorsprungs in der kommenden Woche beim Finale am Königssee vermutlich unter sich ausmachen.