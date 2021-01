Die deutschen Rodlerinnen konnten einen weiteren Doppelerfolg beim Weltcup am Königssee verzeichnen.

Gesamtweltcup-Siegerin Julia Taubitz gewann ihr drittes Rennen in der Saison vor Natalie Geisenberger, die zum fünften Mal in Serie auf Rang zwei fuhr. Anne Berreiter wurde Vierte, Dajana Eitberger landete auf Rang fünf. In vier Wochen startet ebenfalls am Königsee die Rodel-WM. Sie wurde wegen der Corona-Pandemie vom kanadischen Whistler nach Oberbayern verlegt.

