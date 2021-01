Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken sind zum vierten Mal in Folge Weltmeister.

Die Thüringer setzten sich bei der WM am Königssee gegen Tobias Wendl und Tobias Arlt durch. Platz drei ging an Lettland.



Den Gesamtweltcup im Zweierbob hat Rekordweltmeister Francesco Friedrich zusammen mit seinem Anschieber Alexander Schüller gewonnen. Das Team belegte heute beim Weltcup-Finale in Innsbruck-Igls den ersten Platz.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.