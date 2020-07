Der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Rörig, kritisiert die Evangelische Kirche in Deutschland - EKD.

In Bezug auf die unabhängige Aufarbeitung sei die katholische Kirche aus seiner Sicht in einer Vorreiterrolle, sagte er dem Deutschlandfunk. Er könne nicht ausschließen, dass einige evangelische Landeskirchen bis heute die Hoffnung hätten, dass sie um eine unabhängige Aufarbeitung von Missbrauch in ihrem Bereich herumkämen. Rörig wurde von der Bundesregierung eingesetzt. Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hatte im Juni mit ihm eine "Gemeinsame Erklärung über verbindliche Kriterien und Standards für eine unabhängige Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland" unterzeichnet. Von der evangelischen Kirche gibt es parallel bislang nur eine Absichtserklärung dazu.



Prälat Dutzmann wies indes Darstellungen zurück, wonach die evangelische Kirche die Aufarbeitung nicht ernst nehme. Die Landeskirchen stünden dahinter, sagte er ebenfalls dem Deutschlandfunk. Wahrscheinlich hätten schon bald alle die Gewaltschutzrichtlinie der EKD übernommen. Zugleich verwies Dutzmann auf die Finanzierung einer Aufarbeitungsstudie durch die Landeskirchen. Ein unabhängiger Forschungsverbund soll von Oktober an in mehreren Teilstudien Ursachen und Spezifika von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche untersuchen. Die Studie kostet 3,6 Millionen Euro, innerhalb von drei Jahren sollen Ergebnisse vorliegen.



