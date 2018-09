Die Grünen-Politikerin Rößner hat den Musterprozess gegen VW im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal begrüßt.

Wichtig sei, dass in dem Verfahren nun klar werde, was wirklich das Verschulden des Konzerns sei, sagte die Bundestagsabgeordnete im Deutschlandfunk. Es gehe darum, ob der Konzern seine Informationspflicht gegenüber den Aktionären erfüllt habe. Dreh- und Angelpunkt sei, wer was zu welchem Zeitpunkt über die Abgasmanipulationen gewusst habe. Rößner betonte, alles, was jetzt geklärt werde, sei hilfreich, damit auch die Verbraucher ihre Ansprüche durchsetzen könnten.



Vor dem Oberlandesgericht Braunschweig wird über eine Klage der Fondsgesellschaft Deka Invest wegen erlittener Milliardenverluste verhandelt. Die Kläger werfen dem Konzern vor, die Informationen zu lange geheimgehalten zu haben und für den Wertverlust durch einen gesunkenen Aktienkurs verantwortlich zu sein. Im Musterverfahren geht es um einen Streitwert von knapp vier Milliarden Euro. Insgesamt gibt es Forderungen über fast neun Milliarden Euro. Das Gericht hat bislang 13 Verhandlungstage angesetzt.