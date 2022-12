Friedensgipfel-Vorschlag

Norbert Röttgen, CDU. (picture alliance / Geisler-Fotopress)

Das gelte auch für den Fall, dass er den Krieg in der Ukraine jetzt überraschend beenden würde, sagte er im Deutschlandfunk. Den Zeitpunkt dafür habe Putin in der Vergangenheit verpasst. Er könne nicht mehr sagen, es tue ihm leid, seine Politik sei ein Fehler gewesen. Der Geschäftsführer des Instituts der deutschen Wirtschaft, Bardt, fügte hinzu, selbst wenn ein Wunder geschähe und der Krieg von heute auf morgen beendet würde, wäre es ebenso wenig denkbar, dass Deutschland zu den alten Strukturen der Energielieferungen aus Russland zurückkehren könne. Mit Kriegsbeginn am 24. Februar sei eine Schwelle überschritten worden, hinter die es kein Zurück mehr gebe. Das bedeute auch, dass die Gaspreise nicht mehr auf das alte Niveau sänken, führte der Wirtschaftswissenschaftler aus. - Gestern hatte die Ukraine konkrete Vorschläge für einen Friedensgipfel im Februar unter Einbeziehung der UNO gemacht. Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, begrüßte dies. Im Deutschlandfunk sagte er, es sei gut, alles zu versuchen.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.