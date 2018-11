Der CDU-Außenpolitiker Röttgen geht nicht davon aus, dass US-Präsident Trump wegen der Kongresswahlen eine Kurskorrektur seiner Politik vornimmt.

Er rechne im Gegenteil mit einer weiteren Polarisierung, sagte Röttgen im Deutschlandfunk. Die Vereinigten Staaten seien nach den Wahlen vermutlich noch tiefer gespalten als zuvor. Man müsse sich darauf einstellen, dass Trump seine aggressive Politik innen- wie außenpolitisch fortsetze, betonte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Leider sei es derzeit die Rolle der USA in allen Bereichen, der Konflikttreiber zu sein und kein Konfliktlöser. Deshalb müssten die Europäer nun geschlossen vorangehen.



Ähnlich äußerte sich Bundesaußenminister Maas. Er forderte die Europäer auf, mehr Verantwortung zu übernehmen. Die Vereinigten Staaten blieben zwar der wichtigste Partner außerhalb Europas, sagte Maas der "Passauer Neuen Presse". Die "America-First"-Politik von Präsident Trump habe aber dazu geführt, dass sich Washington aus internationalen Verträgen zurückziehe. Deshalb müsse die Europäische Union geschlossen auftreten, etwa wenn es darum gehe, Strafzölle abzuwehren.



Der frühere US-Botschafter in Deutschland, Kornblum, sagte im Deutschlandfunk, die Europäer müssten endlich erkennen, dass die Vereinigten Staaten keine globale und für die Weltpolitik zuständige Institution seien, sondern eine komplizierte und im Moment sehr zerrissene Gesellschaft. Man lebe jetzt in einer Welt von Vernetzung und neuen Eliten sowie Technologien, die die Außenpolitik verändert hätten. Insofern existierten die transatlantischen Beziehungen eigentlich nicht mehr.