Ukraine-Hilfen

Die Frage, was Europa mache, komme so oder so, sagte Röttgen im Deutschlandfunk . Er verwies auf die Präsidentschaftswahlen in den USA im November. Wenn der ehemalige Präsident Trump gewinne, drohe ein völliger Kurswechsel der amerikanischen Außenpolitik. Europa müsse sich darauf vorbereiten, die US-Hilfen für Kiew zu kompensieren. Das finde aber derzeit nicht statt. Der CDU-Politiker forderte erneut die Lieferung weiterer Waffensysteme - etwa Taurus-Marschflugkörper - an die Ukraine. Es gehe um Frieden in ganz Europa.