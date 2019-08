Der CDU-Außenpolitiker Röttgen beklagt einen Tag vor dem G7-Gipfel im französischen Biarritz eine politische Lähmung Europas. Angesichts des Rückzugs der USA aus ihrer jahrzehntelangen Führungsrolle sei es nötig, dass jemand anders die Verantwortung übernehme, sagte er im Dlf. Doch die Europäer seien dazu "unwillens oder unfähig".

Ein gewisses Maß an Verantwortung sei zur Behauptung der europäischen Interessen aber notwendig, betonte Röttgen. Darum sei neben dem Rückzug der USA die "europäische Paralyse", also die Unwilligkeit oder Unfähigkeit, einig zu handeln und aufzutreten, "der zweite große Trend". Europa sei inzwischen schon gar nicht mehr sprechfähig, beklagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Das zeige sich zum Beispiel im "Schweigen des Westens" zu den Protesten in Hongkong, aber auch im Fall des Konflikts mit dem Iran. "Wenn wir das so weitermachen, geben wir uns selber auf", meinte Röttgen. Er sprach von einem ernsten Moment für die transatlantischen Beziehungen und für die Zukunft der Europäer.

Röttgen gegen Wiederaufnahme Russlands

Das dreitägige Gipfeltreffen der sieben führenden Industriestaaten in Biarritz beginnt morgen. Röttgen sprach sich dagegen aus, Russland wieder in die Gruppe aufzunehmen und zur G8 zurückzukehren. Russland habe die wesentlichen Prinzipien im Umgang von Staaten miteinander verletzt und zeige sich wenig kooperativ. Es gebe weiterhin große Meinungsverschiedenheiten und Spaltungen.



US-Präsident Trump hatte vor dem G7-Gipfel im französischen Biarritz erneut für eine Wiederaufnahme Russlands in die Staatengruppe geworben. Neben Deutschland, Großbritannien und Frankreich hat sich jedoch zuletzt auch Kanada dagegen gewandt. Außenministerin Freeland unterstrich, Russland müsse zuerst von der annektierten Halbinsel Krim abziehen und den Krieg in der Ostukraine beenden.



Der Verbund führender Industriestaaten hatte Russland im Jahr 2014 als Reaktion auf die Krim-Krise ausgeschlossen.