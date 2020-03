Angesichts der Flüchtlingssituation in Syrien und der Türkei plädiert der CDU-Politiker Röttgen dafür, den Druck auf Russland zu erhöhen. Präsident Putin und der syrische Machthaber Assad seien für die dramatische Lage verantwortlich, sagte Röttgen im Deutschlandfunk. Man müsse Russland zwingen, an den Verhandlungstisch zu kommen, damit Putin seine Eroberungspolitik einstelle.

Notfalls müsse Europa auch mit Sanktionen drohen, sagte Röttgen, der auch Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages ist, im Deutschlandfunk. Die Europäische Union habe in dieser Frage offensichtlich noch keine strategische Positionierung.



Mit Blick auf die Notlage der Menschen in Syrien plädierte Röttgen für eine wirksame Hilfe vor Ort. Die EU müsse vor allem in der syrischen Region Idlib humanitäre Hilfe leisten. Eine Aufnahme weiterer Flüchtlinge in Deutschland wäre zum jetzigen Zeitpunkt falsch, weil man damit den militärischen Aktionen von Putin und Assad Vorschub leisten würde, so Röttgen.

Von der Leyen bekennt sich zum Flüchtlingsabkommen

Über den weiteren Umgang mit den Flüchtlingen hatte der türkische Präsident Erdogan gestern in Brüssel mit EU-Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen gesprochen. Dabei wurden weitere Beratungen vereinbart, um die Differenzen über das Flüchtlingsabkommen auszuräumen.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bekannte sich zum Flüchtlingsabkommen der Europäischen Union mit der Türkei. Das 2016 geschlossene Abkommen bleibe gültig, sagte sie nach dem Gespräch mit Erdogan. Sie wandte sich damit gegen Äußerungen europäischer Politiker, nach denen der Pakt "tot" sei. Man müsse aber Schwachstellen analysieren und Verbesserungen erreichen, meinte von der Leyen. Ziele seien eine Perspektive für Migranten und Stabilität für die Region. Laut Michel sollen die Meinungsunterschiede in den nächsten Tagen vom EU-Außenbeauftragten Borrell und dem türkischen Außenminister Cavusoglu geklärt werden. Von türkischer Seite hieß es, das Treffen sei produktiv gewesen.



Erdogan verlangt weitere Hilfsgelder der EU für die Aufnahme syrischer Flüchtlinge. Außerdem fordert er von der Nato mehr Unterstützung für den Einsatz in Syrien. Nato-Generalsekretär Stoltenberg, der Erdogan ebenfalls getroffen hatte, meinte, das Bündnis unterstütze die Türkei bereits stark.