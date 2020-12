Der Kandidat um den CDU-Vorsitz, Röttgen, will die rheinland-pfälzische CDU-Politikerin Ellen Demuth im Fall seines Sieges zur Chefstrategin der Partei machen.

Das Motto seiner Kampagne sei "Weiblicher. Jünger. Digitaler" schrieb Röttgen auf Twitter. All dies verkörpere Ellen Demuth. Sie werde sich in seinem Team um die Vernetzung der CDU in der Gesellschaft kümmern. - Die 38 Jahre alte Politikerin ist derzeit CDU-Landtagsabgeordnete in Rheinland-Pfalz und dort Vorsitzende des Fraktions-Arbeitskreises "Gleichstellung und Frauenförderung".



Um den Bundesvorsitz der CDU bewerben sich außer Röttgen noch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet und Friedrich Merz. Der Wahlparteitag ist für Mitte Januar geplant.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.