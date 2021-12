Norbert Röttgen (picture alliance/dpa | Michael Kappeler)

Röttgen, der für den Vorsitz seiner Partei kandidiert, sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", er habe das Bauprojekt immer für falsch gehalten, weil es dazu diene, die Ukraine zu destabilisieren. Mit Blick auf mögliche Sanktionen gegen die Führung in Moskau betonte er, Deutschland habe sich "leider in eine Situation gebracht, die Hälfte seines Erdgases aus Russland zu beziehen". Nach den Worten Röttgens wird die Nato keinen Krieg gegen den russischen Präsidenten führen, sondern Wirtschaftsbeschränkungen durchsetzen. Deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine hält Röttgen zudem für ausgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.