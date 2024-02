Abtrünnige Region Transnistrien in Moldau

Der CDU-Politiker Norbert Röttgen ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages. (IMAGO / Kay-Helge Hercher / IMAGO / Kay-Helge Hercher)

Röttgen sagte der "Rheinischen Post", auch in den Grenzgebieten der Ukraine hätten pro-russische Separatisten Moskau zunächst um Hilfe gebeten, bevor es zur Annexion durch Russland gekommen sei. Darauf sei die russische "Vollinvasion" in der Ukraine gefolgt. Röttgen warnte in diesem Zusammenhang vor nachlassender Unterstützung für die Ukraine. Je schwächer der Westen auftrete, desto sicherer fühle sich der russische Präsident Putin in seinen imperialistischen Bestrebungen.

Die pro-russischen Separatisten in Transnistrien hatten Russland gestern um "Schutz" gegenüber Moldau gebeten. Sie warfen der moldauischen Regierung vor, Druck auszuüben. Russland bezeichnete den Schutz der Bewohner Transnistriens daraufhin als eine Priorität. Moldaus Regierung hingegen wies die Aussagen der Separatisten als Propaganda zurück.

Diese Nachricht wurde am 29.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.