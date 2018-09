Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Röttgen, hat angesichts der drohenden Offensive auf das syrische Idlib ein Versagen des Westens beklagt. Röttgen sagte im Dlf, in Syrien sehe man, wohin es führe, wenn die USA sich zurückzögen. Europa sei zum diplomatischen Bettler geworden.

Die entscheidenden Akteure seien Russland, der Iran und das syrische Regime, betonte der CDU-Politiker. Europa spiele in der Region überhaupt keine Rolle und habe keine Aussicht, gehört zu werden. Im Moment könne man nur die Machtlosigkeit angesichts eines sich abzeichnenden humanitären Dramas feststellen. Das sei "ganz bitter".



Röttgen fügte hinzu, ob die Türkei etwas tun könne, um die Offensive abzuwehren, bleibe abzuwarten. Er habe seine Zweifel. Bundesaußenminister Maas mahnte während seines Besuches in Istanbul eine diplomatische Lösung an. Der SPD-Politiker sagte, er habe Ankara ermuntert, das Treffen mit Russland und dem Iran morgen zu nutzen, auf die anderen einzuwirken, "eben

nicht mit großen Bombardements dieses humanitäre Desaster in Idlib anzurichten." Die Weltgemeinschaft könne das nicht akzeptieren.