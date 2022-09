Roger Federer hat sein Karriereende angekündigt. ( AP / dpa / Alberto Pezzali)

Wie der 41-Jährige mitteilte, wird der Laver Cup in London in der kommenden Woche sein letzter Einsatz auf der ATP-Tour sein. In den vergangenen drei Jahren hätten ihn Verletzungen und Operationen ereilt. Er müsse erkennen, wann es Zeit sei, seine Wettkampfkarriere zu beenden. In 24 Jahren habe er mehr als 1.500 Spiele bestritten.

Federer gilt als erfolgreichster Tennisspieler der vergangenen Jahrzehnte. Er gewann 20 Grand-Slam-Titel.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.