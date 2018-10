Die Vereinten Nationen haben mit Skepsis auf die geplante Rückführung von Rohingya-Flüchtlingen nach Myanmar reagiert.

Das UNO-Flüchtlingshilfswerk erklärte, die aktuelle Situation in Myanmar sei dafür noch zu instabil. Deshalb werde von einer raschen Rückkehr abgeraten.



Die Regierungen Myanmars und Bangladeschs haben vereinbart, in rund zwei Wochen damit zu beginnen, hunderttausende Angehörige der Rohingya-Volksgruppe nach Myanmar zurückzuschicken. Mehr als 700.000 Angehörige der muslimischen Minderheit waren seit August vergangenen Jahres vor gewaltsamen Übergiffen nach Bangladesch geflüchtet.



In der vergangenen Woche war eine Untersuchungskommission der UNO zu dem Schluss gekommen, dass der Völkermord an den Rohingya in Myanmar andauere.