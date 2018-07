Rohingya in Myanmar

In Myanmar hat die Regierung eine Kommission eingesetzt, um den Umgang mit der muslimischen Minderheit der Rohingya zu untersuchen.

Das Germium hat vier Mitglieder, darunter den ehemaligen japanischen UNO-Botschafter. Die UNO wirft der Regierung in Myanmar ethnische Säuberungen vor, was diese zurückweist. In der Ankündigung zur Kommission spricht sie von einer Initiative für Versöhnung, Frieden, Stabilität und Entwicklung im Bundesstaat Rakhine. Mehr als 700.000 Rohingya sind von dort seit letztem August ins Nachbarland Bangladesch geflohen. Mittlerweile sind erste Flüchtlinge zurückkehrt.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.