Ermittler der Vereinten Nationen werfen dem Militär in Myanmar Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.

In dem Bericht der UNO-Experten wird verlangt, die Militärspitze und ausdrücklich auch Armeechef Min Aung Hlaing wegen des Verdachts auf Völkermord vor Gericht zu stellen. Die Vorwürfe beziehen sich vor allem auf den Umgang der Streitkräfte mit der muslimischen Minderheit der Rohingya im Bundesstaat Rakhine. Erwähnt werden aber auch Menschenrechtsverletzungen und Misshandlungen anderer Minderheiten. So heißt es in dem Bericht, Soldaten hätten Mord, Massenvergewaltigungen, Folter und Versklavung zu veranworten. In Rakhine gebe es darüber hinaus Anzeichen für einen Völkermord.



Die Experten kritisieren auch die Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Die Politikerin habe ihre moralische Autorität nicht genutzt, um die Verbrechen zu verhindern.