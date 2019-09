Menschenrechtler haben die Internet- und Mobilfunksperre in den Rohingya-Flüchtlingslagern in Bangladesch kritisiert und die sofortige Aufhebung gefordert.

Die Restriktionen behinderten die humanitäre Hilfe und gefährdeten Leben, warnte die Organisation Human Rights Watch. Dies gelte besonders für Notfallsituationen in der aktuellen Monsunzeit.



In den Flüchtlingslagern im Distrikt Cox's Bazar ist derzeit nur noch begrenztes Telefonieren und das Versenden von Textnachrichten möglich. Bangladeschs Behörde für Telekommunikation hatte die Netzbetreiber Anfang September angewiesen, Internetzugänge in den Camps zu kappen. Zudem sollen an die Flüchtlinge keine SIM-Karten für Handys mehr verkauft werden. Die Behörde begründete den Beschluss offiziell mit Sicherheitsbedenken. Davon betroffen sind Hunderttausende Angehörige der muslimischen Rohingya-Minderheit, die vor Gewalt im Nachbarland Myanmar geflohen sind.