Ab Mitte November sollen hunderttausende Angehörige der Rohingya-Volksgruppe nach Myanmar zurückkehren.

Das haben die Regierungen Myanmars und Bangladeschs vereinbart. Mehr als 700.000 Angehörige der muslimischen Minderheit waren seit August vergangenen Jahres vor gewaltsamen Übergiffen nach Bangladesch geflüchtet. Nun versicherte der Unterhändler Mynamars, es seien Maßnahmen ergriffen worden, um eine Rückkehr der Menschen in eine sichere Umgebung zu gewährleisten.



Die beiden Staaten hatten schon vor einem Jahr ein Rückführungsabkommen geschlossen, es bislang aber nicht umgesetzt. Wegen der Grausamkeit der Sicherheitskräfte flüchten nach wie vor viele Rohingya nach Bangladesch. In der vergangenen Woche hatte eine Untersuchungskommission der UNO den Sicherheitskräften vorgeworfen, erneut schwere Verbrechen an den Rohingya begangen zu haben. Demnach dauert der Völkermord in Myanmar an.