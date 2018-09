Bangladesch hat dem Nachbarland Myanmar vorgeworfen, Abmachungen zur Rücknahme geflüchteter Rohingya nicht einzuhalten.

Es gebe mehrere mündliche Zusicherungen Myanmars, die aber nicht eingehalten würden, sagte die Ministerpräsidentin von Bangladesch, Hasina, vor der UNO-Vollversammlung in New York. Sie warb für eine friedliche Lösung der Krise und forderte mehr internationale Hilfe für die über eine Million nach Bangladesch geflüchteten Rohingya. Gestern hatte der UNO-Menschenrechtsrat dafür gestimmt, eine Delegation nach Myanmar zu entsenden, die Beweise für mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen sammeln soll.



Derweil entzog das kanadische Parlament der Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, die vor Jahren verliehene Ehrenstaatsbügerschaft. Zur Begründung hieß es, die Politikerin weigere sich hartnäckig, den Völkermord an den Rohingya zu verurteilen.