In Bangladesch haben mehrere tausend Rohingya-Flüchtlinge gegen ihre Umsiedlung auf eine von Überschwemmungen bedrohte Insel protestiert.

Nach Angaben der Polizei nahmen 4.000 Menschen an den Protesten teil, während Vertreter des UNO-Flüchtlingshilfwerks die Insel Bhashan Char im Golf von Bengalen besuchten. Seit Dezember hat Bangladesch 18.000 Rohingya aus den überfüllten Flüchtlingslagern auf dem Festland auf die Insel umgesiedelt.



Bangladesch will insgesamt 100.000 Flüchtlinge auf die Insel bringen. Rund 850.000 Rohingya leben in der Region an der Grenze zu Myanmar. Die meisten von ihnen wurden 2017 vertrieben. Das Militär in Myanmar steht wegen der Verfolgung der Minderheit international in der Kritik.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.