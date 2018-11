Die freiwillige Rückführung der Rohingya-Flüchtlinge aus Bangladesch nach Myanmar ist vorerst gescheitert.

Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten, haben hunderte Rohingyas in einem Flüchtlingslager in Bangladesch gegen die Rückführung demonstriert. Ohne eine Anerkennung ihrer Bürgerrechte wollten sie nicht zurück in ihre Heimat, erklärten die staatenlosen Menschen. Die UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet sowie Dutzende Hilfsorganisationen hatten vor einer verfrühten Rückführung gewarnt. Bangladesch hatte daraufhin erklärt, niemand werde gegen seinen Willen zurückgeschickt. Die Rückführung war bereits vor einem Jahr zwischen Myanmar und Bangladesch vereinbart worden. Heute sollte sie offiziell beginnen.