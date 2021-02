Rohrpost für Passagiere Forscher wollen Transrapid-Teststrecke für Hyperloop-Versuche reaktivieren

Am Projekt Hyperloop scheiden sich die Geister. US-Visionär Elon Musk findet, die Zeit sei reif, Passagiere in Kapseln mit hohem Karacho durch luftleere Röhren flitzen zu lassen. Kritiker halten das Konzept für einen Rohrkrepierer. Doch auch in Deutschland wächst das Interesse an der Technologie.

Von Frank Grotelüschen