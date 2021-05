Der Zentralverband des Deutschen Handwerks hat vor gravierenden Folgen der Rohstoffknappheit gewarnt.

Den Angaben zufolge fehlt es derzeit vor allem an Holz, Dämmmaterial und Stahl, aber auch an Kunststoffen. Der Präsident des Branchenverbandes, Wollseifer, sagte dem "Mannheimer Morgen", Unternehmen müssten bei vollen Auftragsbüchern Kurzarbeit anmelden, weil sie kein Material hätten. Als Gegenmaßnahmen schlug Wollseifer vor, die jüngsten Beschränkungen des Holzeinschlages aufzugeben und zu ermöglichen, dass auch vom Borkenkäfer befallenes Holz etwa zu Dämmstoffen verarbeitet werden dürfe. Zudem könne die öffentliche Hand unterstützen, indem sie von Vertragsstrafen absehe, wenn Betriebe nicht in der vereinbarten Zeit ihre Leistungen erbringen könnten.



Die Rohstoff-Engpässe sind unter anderem auf die stark gestiegene Nachfrage in China und den USA zurückzuführen. Das Problem war in dieser Woche auch Thema eines Runden Tisches mit Wirtschaftsverbänden und Vertretern verschiedener Bundesministerien. Wirtschaftsminister Altmaier erklärte demnach, zeitnah im Kabinett über Lösungsansätze beraten zu wollen und auch den EU-Wirtschaftsrat zu informieren.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.