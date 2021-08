Die drei verbliebenen Bandmitglieder der Rolling Stones haben Abschied von ihrem gestorbenen Schlagzeuger Charlie Watts genommen.

Sie veröffentlichten ihre Botschaften über die Sozialen Medien. Gitarrist Keith Richards postete ein Foto von Watts' Schlagzeug auf einer Bühne, an dem ein Schild mit der Aufschrift "closed" (geschlossen) hängt. Sänger Mick Jagger veröffentlichte ein Foto von Watts, der lächelnd am Schlagzeug sitzt. Gitarrist Ronnie Wood schrieb zu einem Foto von sich und Watts auf Twitter: "Ich liebe dich. Ich werde dich schmerzlich vermissen. Du bist der Beste".



Zuvor hatten bereits zahlreiche andere Musiker den Schlagzeuger und sein künstlerisches Schaffen gewürdigt - unter ihnen Elton John, Bryan Adams und die ehemaligen Beatles-Mitglieder Ringo Starr und Paul McCartney.



Watts war gestern im Alter von 80 Jahren in einem Londoner Krankenhaus gestorben.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.