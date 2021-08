Der Schlagzeuger der Rolling Stones, Charlie Watts, ist tot.

Er starb nach Angaben seines Managements im Kreis seiner Familie im Alter von 80 Jahren in London. "Mit großer Traurigkeit geben wir den Tod unseres geliebten Charlie Watts bekannt. Charlie war ein geschätzter Ehemann, Vater und Großvater und als Mitglied der Rolling Stones auch einer der größten Schlagzeuger seiner Generation", erklärte Watts' Agent, Bernard Doherty.



Die Rolling Stones traten mit Watts am Schlagzeug zum ersten Mal am 12. Januar 1963 auf – eine Besetzung, die Jahrzehnte Bestand haben sollte. Aufgrund seines trockenen, direkten Schlagzeugstils galt er als das rhythmische Fundament der Band und wurde 1989 mit ihr in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Ursprünglich Jazz-Musiker

Nach Mick Jagger und Keith Richards war Watts das dienstälteste Mitglied der Stones. Der Schlagzeuger hatte seine Laufbahn als Jazz-Musiker begonnen. Die Affinität dazu verlor er nie. Unter anderem leitete er seine eigene Jazz-Band.



Anfang August hatte Watts seine Teilnahme an der US-Tour der Rolling Stones im September absagen müssen. Als Grund wurde eine kurzfristig notwendige Operation angegeben. Der Eingriff sei zwar erfolgreich gewesen, Watts müsse sich aber mehrere Wochen erholen, hieß es damals von Seiten des Managements. Welche gesundheitlichen Probleme Watts genau hatte, wurde nicht bekannt. 2004 musste er zweimal wegen einer Kehlkopfkrebserkrankung operiert werden, hatte danach aber als geheilt gegolten.

