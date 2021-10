In Rom ist es bei Protesten gegen die Corona-Politik der italienischen Regierung zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

Kundgebungsteilnehmer versuchten, Absperrungen zu durchbrechen und bewarfen die Einsatzkräfte mit Stühlen und Feuerwerkskörpern. Die Polizei setzte Schlagstöcke, Pfefferspray und Wasserwerfer ein. In der Innenstadt drangen Demonstranten gewaltsam in die Zentrale der größten italienischen Gewerkschaft CGIL ein. Deren Vorsitzender Landini sprach von einem "organisierten Akt faschistischer Gewalt".



In Italien treten in der kommenden Woche zusätzliche Corona-Regeln in Kraft: Vom 15. Oktober an müssen Beschäftigte im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft einen Nachweis für eine Impfung, eine Genesung oder einen negativen Tests vorlegen. Die Tests sind kostenpflichtig.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.