In der italienischen Hauptstadt Rom ist es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten gegen die Corona-Politik und der Polizei gekommen.

Kundgebungsteilnehmer versuchten, Absperrungen zu durchbrechen und bewarfen die Einsatzkräfte mit Stühlen und Feuerwerkskörpern. Die Polizei setzte Schlagstöcke, Pfefferspray und Wasserwerfer ein. In der Innenstadt Roms versuchten Demonstranten, zum Amtssitz von Ministerpräsident Draghi vorzudringen.



In Italien treten in der kommenden Woche zusätzliche Regeln in der Corona-Pandemie in Kraft: Vom 15. Oktober an müssen Beschäftigte im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft einen Nachweis der Impfung, der Genesung oder eines negativen Tests vorlegen. Wer das nicht befolgt, wird unbezahlt beurlaubt.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.