Auf ihrer Amazonas-Synode haben sich die katholischen Bischöfe dafür ausgesprochen, im Ausnahmefall verheiratete Männer für das Priesteramt zuzulassen.

Eine Zwei-Drittel-Mehrheit stimmte in Rom dafür, die Weihe geeigneter und anerkannter Männer - sogenannter "viri probati" - in der Amazonas-Region zu ermöglichen. Das bedeutet, dass auch Familienväter Priester werden können. Hintergrund des Beschlusses ist der wachsende Priestermangel in vielen Gemeinden. Eine allgemeine Aufhebung des Zölibats, also der Ehelosigkeit von Priestern, ist mit dem Vorstoß aber nicht verbunden.



Offen bleibt auch, ob Frauen das Amt einer Diakonin übernehmen können. Die Synode hielt nur fest, dass darüber beraten wurde. De facto werden im Amazonas-Gebiet schon heute bis zu 80 Prozent der Gemeinden von Frauen geleitet.