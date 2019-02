Der Slowene Ceferin ist als Präsident der Europäischen Fußball-Union wiedergewählt worden.

Er wurde auf dem UEFA-Kongress in Rom per Akklamation für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Es gab keinen Gegenkandidaten. Ceferin führt den Kontinentalverband seit September 2016. Als UEFA-Chef ist er automatisch auch Vizepräsident des Weltverbands FIFA.



Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, Grindel, wurde in Rom als Mitglied im FIFA-Council bestätigt. Damit bleibt er für weitere vier Jahren in dem Gremium. Die UEFA hat als größter Kontinentalverband im Council neun der insgesamt 37 Sitze.