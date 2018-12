Mehrere Tausend Menschen sind in Rom für die Rechte von Migranten und gegen die Einwanderungspolitik der Regierung auf die Straße gegangen.

Auch viele Migranten nahmen an der Kundgebung in der italienischen Hauptstadt teil. Organisiert wurde die Demonstration von der Gewerkschaft USB und der linken Bewegung "Macht dem Volke". - Die rechtspopulistische Regierung in Italien verfolgt einen rigorosen Anti-Migrationskurs.