Italiens Außenminister Di Maio ist als Vorsitzender der Fünf-Sterne-Bewegung zurückgetreten.

Dies teilte der 33-jährige Politiker in Rom mit. Er werde aber weiter in der Partei aktiv sein, sagte Di Maio. Sein Amt als Außenminister will er behalten. Ein Nachfolger für den Vorsitz soll in den kommenden Monaten auf einem Parteitag bestimmt werden. Bis dahin wird der Politiker Crimi die Fünf Sterne kommissarisch leiten.



Di Maio stand seit September 2017 an der Spitze der Fünf-Sterne-Bewegung. Zuletzt wuchs jedoch intern die Unzufriedenheit, weil die Regierungspartei an Zustimmung verlor.