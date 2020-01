In Italien ist der Vorsitzende der mitregierenden Fünf-Sterne-Bewegung, Di Maio, zurückgetreten.

Der 33-jährige gab seine Demission in Rom bekannt. Er sagte, er werde aber weiter in der Partei aktiv sein. Sein Amt als italienischer Außenminister will der Politiker behalten. Ein Nachfolger für den Vorsitz soll in den kommenden Monaten auf einem Parteitag bestimmt werden. Bis dahin wird Di Maios Parteifreund, der italienische Vize-Innenminister Crimi, die Fünf Sterne kommissarisch leiten.



Di Maio stand seit September 2017 an der Spitze der Bewegung. Zuletzt wuchs jedoch intern die Unzufriedenheit, weil die Partei an Zustimmung verlor. Die Fünf Sterne regieren das Land gemeinsam mit den Sozialdemokraten.