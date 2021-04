Italiens Ministerpräsident Draghi will mit den Milliarden-Hilfen aus dem europäischen Corona-Aufbaufonds ein digital und ökologisch gestärktes Land aufbauen.

Ziel sei es nicht nur, der Wirtschaft nach der Pandemie zur Erholung zu verhelfen, sondern epochale Reformen umzusetzen, die strukturelle Probleme lösten, erklärte Draghi vor den Abgeordneten. Er kündigte Investitionen etwa in die Infrastruktur, in grüne Energie sowie in den Ausbau des Internets an. Zudem solle die öffentliche Verwaltung modernisiert werden. Insgesamt - so Draghi weiter - könne das Land in den nächsten gut zehn Jahren auf rund 250 Milliarden Euro aus EU-Töpfen und nationalen Etats hoffen. Der Regierungschef warb um die Zustimmung der Parlamentarier.



Bis spätestens Freitag muss Italien seinen endgültigen Wiederaufbauplan in Brüssel vorlegen. Zuvor muss er vom Parlament in Rom gebilligt werden.

