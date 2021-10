Die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer kommen heute in Rom zu einem zweitägigen Gipfel zusammen.

Im Mittelpunkt stehen der der Klimawandel und die Corona-Pandemie. Die Gesundheits- und Finanzminister der G20 hatten es gestern bei einem Treffen in Rom zum Ziel erklärt, bis nächsten September mindestens 70 Prozent der Weltbevölkerung gegen Covid-19 zu impfen.



Kritiker vermissen einen konkreten Plan, wie das zu erreichen wäre. Die Organisation Global Citizen mahnte, man habe keine Zeit mehr für Absichtserklärungen. Oxfam verlangte, die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten müssten am Wochenende nachlegen. Die Bewegung "One" erklärte, bislang seien in reichen Ländern mehr als doppelt so viele Auffrischungsimpfungen verabreicht worden wie in ärmeren Ländern Erstimpfungen.

