Die führenden Wirtschaftsmächte wollen die Pandemiebekämpfung besser koordinieren. Das geht aus dem Entwurf der Abschlusserklärung des G20-Finanzministertreffens in Rom hervor.

Unter anderem geht es darum, die Finanzierung von Maßnahmen gegen Pandemien zu verbessern. Hintergrund sind die Erfahrungen in der Corona-Krise, in der etwa für die internationale Impfstoffallianz Covax mühsam Finanziers gefunden werden mussten.



Neben Covid-19 wird der Klimaschutz ein Hauptthema des G20-Gipfels am Wochenende sein, den die Finanzminister heute mit ihren Beratungen vorbereiteten. Dazu reiste auch Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Scholz nach Rom. Er wird morgen und am Sonntag zusammen mit Bundeskanzlerin Merkel am Gipfel teilnehmen; Scholz soll auch bei einem Treffen mit US-Präsident Biden dabei sein.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.