In Italien hat die Regierung im Streit um eine Reform der Justiz einen Kompromiss erzielt.

Der Ministerrat habe einstimmig zugestimmt, hieß es am Abend in Rom. Der Beschluss gilt als wichtig, weil er Teil italienischer Zusagen für den Erhalt der EU-Hilfsgelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds ist. In der Reform geht es unter anderem um die Verjährung von Prozessen. Das Ziel sei, schneller zu Urteilen zu kommen. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, liegt die Dauer bis zu einer Gerichtsentscheidung in Italien um ein Vielfaches höher als im europäische Mittel. Die Reform wird nun ins Parlament eingebracht.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.