Deutschland und Italien drängen darauf, dass sich mehr Staaten an der Aufnahme von Flüchtlingen beteiligen.

Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsident Conte forderten in Rom Solidarität mit den Mittelmeerstaaten. Merkel lobte die vorläufige Grundsatzvereinbarung mit Frankreich, Malta und Italien. Man könne über diese Frage nicht immer wieder Schiff für Schiff neu diskutieren. Conte erklärte, Ziel müsse sein, dass sich alle EU-Staaten an der Aufnahme von Migranten beteiligten. Es war der erste Besuch Merkels in Rom seit Contes Amtsantritt im September.