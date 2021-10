Papst Franziskus eröffnet heute den synodalen Prozess in der katholischen Kirche.

In einer Plenarversammlung mit Vertretern der Bischofskonferenzen wird das Kirchenoberhaupt am Vormittag eine Rede halten. Am Sonntag wird die Weltsynode mit einer Eucharistiefeier im Petersdom offiziell eröffnet. Bei dem Prozess geht es um weltweite Kirchenreformen. Aus Deutschland erhoffen sich katholische Bischöfe und Laien vor allem Impulse für den Einsatz von Frauen in kirchlichen Ämtern und für das Pflichtzölibat.

