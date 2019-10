Seit kurzem können in Rom Fahrgäste von Bussen und Bahnen alte Plastikflaschen gegen Fahrscheine einlösen.

Dabei stecken die Passagiere die Flaschen in einen Automaten, der einem via App Geld für Tickets auf das Telefon lädt. Dieses System scheint so gut anzukommen, dass es jetzt ausgebaut werden soll.



Bisher stehen die Automaten erst in drei Metrostationen. Vor denen aber bilden sich immer lange Schlangen, sagen die römischen Verkehrsbetrieben Atac. Im ersten Monat nach der Einführung seien demnach schon 100.000 Plastikflaschen entgegen genommen worden. Mittlerweile sollen es mehr als 20.000 Flaschen pro Tag sein. Deshalb soll das System jetzt bald an vielen Bahnhöfen in Rom stehen.