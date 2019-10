Die italienische Hauptstadt Rom will umweltfreundlicher werden, in dem sie U-Bahn-Fahrende Plastikflaschen recyceln lässt.

Dafür bekommen die Fahrgäste im Gegenzug an speziellen Automaten in der Stadt ein Bahnticket. An den Automaten können Bahnfahrende Flaschen zurückgeben und Punkte für ihr Ticket sammeln. Für ein Ticket mit 100 Minuten Fahrtzeit müssen pro Person 30 Flaschen abgegeben werden.



Nach Angaben der Stadtverwaltung ist die Initiative erfolgreich. Demnach wurden seit Juli rund 350.000 Flaschen umgetauscht. Rom ist die erste Hauptstadt der Europäischen Union mit diesem Programm. Sie will weitere Automaten aufstellen. Ähnliche Regelungen sind auch in Peking und Istanbul geplant.