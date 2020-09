In Rom und Zagreb haben Tausende Menschen bei Protesten gegen die Corona-Politik ihrer Regierungen ein Ende der Einschränkungen gefordert.

In Rom waren laut Medienberichten Taxifahrer, Hoteliers, aber auch etliche Anhänger rechtsextremer Parteien unter den mehrere Tausend Teilnehmern. Sie demonstrierten gegen Maskenpflicht, Impfungen und Abstandsregeln.

Kritik vom Außenminister

Außenminister Di Maio reagierte mit kritischen Worten auf den Protest in der Hauptstadt. Zehntausende Italiener seien der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Er bitte die Leugner, zumindest den Familien der Toten Respekt zu erweisen, sagte der Politiker in einer Rede in Foggia in Apulien. In Italien war die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Freitag auf den höchsten Wert seit Anfang Mai gestiegen.

In Zagreb kaum Masken und kein Abstand

Auch in Zagreb gingen Tausende auf die Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen der kroatischen Regierung zu demonstrieren. Kaum jemand trug Masken, Abstandsregeln wurden nicht eingehalten. Die Polizei schritt nicht ein. Unter den Rednern und prominenten Teilnehmern vertreten waren vor allem Politiker und Publizisten vom rechten Rand des politischen Spektrums, sowie Impfgegner und Verschwörungspolitiker. Kroatien ist von der Pandemie relativ stark betroffen. Die Bundesregierung hat für drei Verwaltungsbezirke an der Adriaküste eine Reisewarnung ausgesprochen.

