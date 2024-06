Romain Bardet (r.) hat die erste Etappe der Tour de France gewonnen. Knapp hinter ihm kam sein Teamkollege Frank van den Broek ins Ziel. (AP / Daniel Cole)

Damit sicherte sich der 33-Jährige vorerst das Gelbe Trikot der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. Dritter wurde der Belgier Louis Vervaeke.

Die Tour wurde erstmals in Italien gestartet. Sie dauert drei Wochen und endet dieses Jahr nicht wie sonst in Paris. Grund sind die Olympischen Spiele in der französischen Hauptstadt, die kurz danach beginnen. Die letzte Etappe der Tour de France ist dieses Mal ein Einzelzeitfahren von Monaco nach Nizza.

