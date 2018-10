Die Berliner Schriftstellerin Inger-Maria Mahlke bekommt den Deutschen Buchpreis 2018.

Mahlke erhält die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihren Roman "Archipel". In der auf der Insel Teneriffa spielenden Erzählung verdichteten sich die Kolonialgeschichte und die Geschichte der europäischen Diktaturen im 20. Jahrhundert, so die Jury. Weiter heißt es: "Inger-Maria Mahlke erzählt auf genaue und stimmige Weise von der Gegenwart bis zurück ins Jahr 1919. (...) Faszinierend ist der Blick der Autorin für die feinen Verästelungen in familiären und sozialen Beziehungen."



Die Jury hatte sechs Romane in die Short List aufgenommen. Nominiert waren neben "Archipel" die Romane "Nachtleuchten" von Maria Cecilia Barbetta, "Sechs Koffer" von Maxim Biller, "Die Katze und der General" von Nino Haratischwili, "Der Vogelgott" von Susanne Röckel und "Gott der Barbaren" von Stephan Thome.



Der Preis wird alljährlich zum Auftakt der morgen beginnenden Frankfurter Buchmesse verliehen.