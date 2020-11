In Belarus zeigen sich Klinik-Bedienstete solidarisch mit einem Arzt, gegen den im Zusammenhang mit dem Tod des Aktivisten Roman Bondarenko ermittelt wird. Der Mediziner hatte Angaben der Behörden widersprochen, Bondarenko sei alkoholisiert gewesen.

Im Telegram-Kanal von "motolkohelp", über den sich Protestierende organisieren, ist ein entsprechendes Video veröffentlicht worden. Zu sehen ist Klinikpersonal in Schutzanzügen, das an Wänden steht und Zettel hochhält mit der Aufschrift "0 Promille". Der Tod des Künstlers und Aktivisten Bondarenko hat viele Menschen in Belarus erschüttert. An seiner Beerdigung nahmen vergangenen Freitag in Minsk Tausende teil.

Ist der Staat verantwortlich für den Tod Bondarenkos?

Die Opposition, seine Familie und Freunde gehen davon aus, dass der Staat für den Tod Bondarenkos verantwortlich ist. Von offizieller Seite hieß es zwar, es habe einen Nachbarschaftsstreit im alkoholisierten Zustand gegeben. Augenzeugen berichten jedoch, dass der 31-Jährige von Maskierten in Zivil geschlagen wurde. Sie gehen davon aus, dass es Sicherheitskräfte waren.

Arzt widerspricht Behörden - und kommt in Untersuchungshaft

Ein Arzt, der Bondarenko behandelte, wies die Darstellung der belarussischen Behörden zurück, der Aktivist sei alkoholisiert gewesen. In Bondarenkos Blut sei "überhaupt nichts" gefunden worden. Daraufhin leitete die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen den Arzt wegen der "Offenlegung medizinischer Geheimnisse" ein. Der Mediziner sitzt in Untersuchungshaft. Wegen des Todes des Aktivisten Bondarenko selbst wurde dagegen bislang kein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bei Protest droht Entlassung

Wie der Deutschlandfunk-Korrespondent für Belarus, Thielko Grieß, erläuterte, trägt das medizinische Personal vermutlich nicht ohne Grund auch bei der Protestaktion Schutzanzüge. Das könne eine Identifizierung erschweren. Wer an Protesten in Belarus teilnehme, müsse mit Strafverfahren oder Entlassung rechnen. Das hätten die vergangenen Wochen mehrfach bewiesen. Mediziner gehörten mit zu den ersten, die sich gegen staatliche Gewalt öffentlich positionierten.

Auch Journalisten protestieren

Auch Journalisten von "tut.by" solidarisierten sich im Netz mit derselben Geste wie das medizinische Personal, da eine Kollegin der Nachrichtenseite wegen „Offenlegung medizinischer Geheimnisse" in Untersuchungshaft kam. Sie hatte einen Artikel geschrieben, in dem die Darstellung der Behörden bestritten wurde.

Tichanowskaja kritisiert Repressionen und "Staatsterror"

Unter anderem die Oppositionspolitikerin Tichanowskaja teilte einen Screenshot des Protestvideos aus der Klinik bei Twitter. Sie schrieb: Im Frühjahr sei das medizinische Personal "an die Front geworfen worden", um Covid-19 ohne jegliche Unterstützung des Regimes zu behandeln. Jetzt sei es Repressionen ausgesetzt, weil es sich "gegen den Staatsterror" wehre. Lukaschenko müsse gehen, ergänzte die Oppositionspolitikerin Tichanowskaja, die sich im Exil in Litauen aufhält.

Widerstand auf den Straßen, musikalischer Protest in Hinterhöfen

Erst am Sonntag gingen in der belarussischen Hauptstadt Minsk und in anderen Städten wieder Tausende gegen Machthaber Lukaschenko auf die Stra�?e. Es gab zahlreiche Festnahmen. Der Protest gegen den Präsidenten findet jedoch nicht nur auf den Straßen von Minsk statt, sondern auch in den Hinterhöfen. Dort spielen bekannte Musiker wie der Jazz-Saxophonist Pavel Arakelian und werden deshalb von maskierten Sondereinheiten der Polizei verfolgt. Arakelian war Anfang November festgenommen und zu 15 Tagen Arrest verurteilt worden und wurde vor wenigen Tagen freigelassen.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.